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    Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю

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    Ситуація на Донбасі: бойовики застосували заборонені міномети - Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю
    Ситуація на Донбасі: бойовики застосували заборонені міномети

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

    3 червня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

    Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

    Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • тричі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; 
    • у районі населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм; 
    • поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
    •  у районі населеного пункту Кам'янка – з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів; 
    • тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • у районі населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; 
    • поблизу села Водяне – з автоматичних станкових гранатометів.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

    • поблизу міста Попасна – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; 
    • у районі населеного пункту Новозванівка – з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 3 червня одного окупанта було поранено.

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

    • поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; 
    • у районі населеного пункту Опитне – зі станкових протитанкових гранатометів.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

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