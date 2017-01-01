БПП закликає Ляшка позбавити свого депутата Рибалку мандата

Нардеп стверджує, що Рибалка торгує з окупантами

Після усунення народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки з посади голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, Олег Ляшко повинен зробити наступний крок – проявити ініціативу щодо позбавлення свого одіозного колеги депутатського мандата. З такою заявою сьогодні з парламентської трибуни виступив



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Дмитро Лубінець

Нардеп стверджує, що Рибалка торгує з окупантами

Після усунення народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки з посади голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, Олег Ляшко повинен зробити наступний крок – проявити ініціативу щодо позбавлення свого одіозного колеги депутатського мандата. З такою заявою сьогодні з парламентської трибуни виступив народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що під час відвідин свого виборчого округу №60, розташованого в зоні проведення АТО, бійці, які стоять на передовій, повідомили про факти безперервної торгівлі з окупантами.

«Місяць тому ми дали з вами політичну оцінку нашому колезі Сергію Рибалці. І я хотів би подякувати керівництву фракції Радикальної партії за те, що не стали ховати свого колегу за мандатом, а вийшли і виступили з пропозицією зняти його з посади керівника Комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Проте, Олег Валерійович, звертаюсь до вас, якщо є такі факти торгівлі з окупантами, а Денис Казанський провів своє розслідування і встановив факти, що компанія сім'ї Рибалки вже торгує не тільки з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, але і з Кримом, можливо, настав час дати оцінку подальшої політичної діяльності Рибалки, адже ми знаємо вас як абсолютно принципового політика», - заявив Лубінець.

Депутат від БПП нагадав про те, що топ-менеджери сімейної фірми Рибалки (корпорація SGROUP спеціалізується на виробництві і торгівлі снекової продукції під торговими марками «Мачо», SEMKI, «Флінт», «Козацька розвага», KartoFan, «Морські», Red Pistachio, FITTO), перебувають під вартою в СІЗО міста Суми. Вони були арештовані після проведених СБУ обшуків в головному офісі SGROUP. Слідчі заходи виявили документальні свідоцтва поставок виробленої в Дніпрі продукції на окуповані території.

«Але найганебніше те, що після того, як парламент дав політичну оцінку Сергію Риболовлі, він розвішує в центрі Нью-Йорка борди зі своєю коханою. Ну не можна робити такого, враховуючи те, що у нас відбувається на Сході! У нас є колеги, яких я не буду називати прізвищ, які при викритті не ховалися за своїми депутатськими мандатами. Один навіть зробив політичний крок і залишив парламент. Так може варто такий же крок зробити і Рибалціі?», - резюмував депутат від фракції БПП Лубінець.

Джерело: 112 Україна