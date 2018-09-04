Браконьєри вбили 87 слонів у заповіднику Ботсвани



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Фото: ELEPHANTS WITHOUT BORDERS Діти вбитих браконьєрами слонів у новому притулку в Ботсвані

У Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі

Біля заповідника дикої природи у Ботсвані знайшли мертвими 87 слонів.

Про це повідомляє BBC.

За даними зоозахисної організації «Слони без кордонів», яка проводить моніторинг, ці масштаби браконьєрських смертей в найбільшими у Африці.

«Я в шоці. Масштаби браконьєрства стосовно слонів на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив досі в будь-якій точці Африки», — сказав доктор Майк Чейз з організації.

Вчені, що проводять обширне дослідження дикої природи, стверджують, що багато з 87 слонів були вбиті лише задля їхніх бивнів.

Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.

У Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі. За даними опублікованого Чейзом три роки тому «Великого перепису слонів», тільки за останні десять років в країні браконьєри винищили третину африканських слонів, а за останні 5 років популяція цих тварин знизилася ще практично на третину.

Раніше Ботсвана була відома жорстким підходом до браконьєрів, однак ситуація різко змінилась 2 роки тому.