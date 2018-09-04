  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Браконьєри вбили 87 слонів у заповіднику Ботсвани

    • Розсилка
    <p>Діти вбитих браконьєрами слонів у новому притулку в Ботсвані&nbsp;</p> - Браконьєри вбили 87 слонів у заповіднику Ботсвани
    Фото: ELEPHANTS WITHOUT BORDERS

    Діти вбитих браконьєрами слонів у новому притулку в Ботсвані 

    У Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі

    Біля заповідника дикої природи у Ботсвані знайшли мертвими 87 слонів.

    Про це повідомляє BBC.

    За даними зоозахисної організації «Слони без кордонів», яка проводить моніторинг, ці масштаби браконьєрських смертей в найбільшими у Африці.

    «Я в шоці. Масштаби браконьєрства стосовно слонів на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив досі в будь-якій точці Африки», — сказав доктор Майк Чейз з організації.

    Вчені, що проводять обширне дослідження дикої природи, стверджують, що багато з 87 слонів були вбиті лише задля їхніх бивнів.

    Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.

    У Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі. За даними опублікованого Чейзом три роки тому «Великого перепису слонів», тільки за останні десять років в країні браконьєри винищили третину африканських слонів, а за останні 5 років популяція цих тварин знизилася ще практично на третину.

    Раніше Ботсвана була відома жорстким підходом до браконьєрів, однак ситуація різко змінилась 2 роки тому.

     

    Читайте також
    тварини Африка браконьєр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ