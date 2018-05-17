Бранець Кремля Кольченко написав Сенцову листа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Кольченко побажав Олегу Сенцову здоров'я, яке знадобиться на волі в Україні

У листі Кольченко повідомив, що, як тільки відбуде у ШІЗО, готується повернутися туди знову, оскільки «наближається день Росії»

Кримський активіст Олександр Кольченко, незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі, написав листа засудженому у тій же справі кінорежисеру Олегу Сенцову.

Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур, яка перебуває у Челябінську.

Вона отримала лист від адвоката Олександра, який зустрівся з підзахисним у російській колонії, що у місті Копейськ (розташований під Челябінськом, — ред.).

«Сьогодні дізнався, що ти став на якір (оголосив голодування — ред.). Я дуже стурбований цією обставиною, враховуючи, що коли ми з тобою спілкувалися, ти не підтримував такі заходи, а також відомості про те, що стан твого здоров'я у цьому північному відрядженні погіршився», — пише Кольченко.

У листі він також повідомив, що, як тільки відбуде у ШІЗО, готується повернутися туди знову, оскільки «наближається день Росії».

Він розповідає, що узяв з собою «Пригоди бравого солдата Швейка», оскільки «література подібного роду допомагає з належною часткою серйозності ставиться до всього цього фарсу що оточує нас».

«Зі своїх тепличних санаторних умов я хочу побажати тобі здоров'я і сил, які нам знадобляться на волі в Україні», — написав Кольченко.

За словами правозахисниці Тетяни Щур, така практика застосовується в російських в'язницях досить часто: «Тих, хто сидить по важким статтям, по якій сидить Кольченко, у Челябінську переводять в ШІЗО у зв'язку з державними святами. Їх тримають близько 2 тижнів для профілактики. Це такий порядок, і так чинять з усіма», — пояснила вона.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов 16 травня оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Президент Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль після того, як Сенцов оголосив про голодування.

Зазначимо, у Росії і в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняли, Чирній продовжує сидіти у колонії в Магадані.

Нині Сенцова утримують у колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі. Громадське побувало там у березні 2018-го.

Джерело: Громадське