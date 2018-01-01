Брат диктатора КНДР за декілька днів до загибелі зустрічався з американцем

Учасником зустрічі з Кім Чен Намом міг бути американський розвідник, вважають у поліції Малайзії

Під час судового слухання в понеділок представник поліції Малайзії заявив про те, що Кім Чен Нам – зведений брат керівника КНДР Кім Чен Ина – зустрічався із громадянином США за декілька днів до загибелі, 13 лютого 2017 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Тоді дві жінки в аеропорту Куала-Лумпур вилили на його обличчя



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Фото: Facebook Кім Чен Нам - зведений брат Кім Чен Ина

Учасником зустрічі з Кім Чен Намом міг бути американський розвідник, вважають у поліції Малайзії

Під час судового слухання в понеділок представник поліції Малайзії заявив про те, що Кім Чен Нам – зведений брат керівника КНДР Кім Чен Ина – зустрічався із громадянином США за декілька днів до загибелі, 13 лютого 2017 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тоді дві жінки в аеропорту Куала-Лумпур вилили на його обличчя прекурсори хімічної зброї VX. За їх словами, вони ніби то брали участь в розіграші, який мали показати по телебаченню. У випадку винесення вироку двох жінок чекає смертна кара.

Поліцейський в суді повідомив далеко не всі деталі перебування Кім Чен Нам в Малайзії, що є відомими на сьогодні. В країну він прибув 6 лютого, а через два дні відправився на курорт на острів Лангкаві. При цьому він не міг назвати номера готелю, в якому зупинявся покійний, а також із яким саме американським громадянином зустрівся Кім Чен Нам дев'ятого лютого 2017 року.

В травні 2017 року японська преса повідомляла про те, що покійний старший син Кім Чен Іра, який певний час розглядався наступним керівником КНДР, зустрічався із представником американської розвідки напередодні своєї смерті. Вважається, що під час зустрічі Кім Чен Нам передав американському розвіднику значну кількість даних, які зберігалися на його комп’ютері. Аналіз персонального комп’ютера після загибелі його власника показав, що ним справді востаннє користувалися дев'ятого лютого 2017 року.