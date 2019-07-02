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    Британія готова додатково збільшити підтримку незалежних ЗМІ в Україні

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    Міністр у справах співдружності і ООН МЗС Великої Британії Тарік Ахмад (барон Ахмад Вімблдонський) - Британія готова додатково збільшити підтримку незалежних ЗМІ в Україні
    Міністр у справах співдружності і ООН МЗС Великої Британії Тарік Ахмад (барон Ахмад Вімблдонський)

    Велика Британія надасть українським медіа 37 млн. фунтів стерлінгів цього року

    Міністр у справах співдружності і ООН МЗС Великої Британії Тарік Ахмад (барон Ахмад Вімблдонський), який представлятиме Лондон на конференції із українських реформ в Канаді, має оголосили про новий проект із підтримки незалежних ЗМІ в Україні і загалом в країнах Східного партнерства.

    Про це пише офіційний сайт британського МЗС.

    Проект розрахований на три роки і передбачає фінансування на рівні 9 млн. фунтів стерлінгів. Всього Велика Британія надає допомогу Україні на рівні 37 млн. фунтів стерлінгів.

    В рамках роботи третьої конференції із реформ в Україні барон Ахмад має взяти участь в пленарній сесії. В рамках свого виступу представник британського уряду має відзначити успіхи України в реформах державних закупівель, охорони здоров’я, децентралізації, а також оздоровлення банківського сектору.

    Тарік Ахмад планує наголосити, що пріоритетами для України в майбутньому мають стати судова реформа, приватизація державної влади, демонополізація, реформи ЗМІ. Окремо представник британського уряду має зазначити в промові, що успіх України є важливим для європейської і міжнародної безпеки.

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