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    Британія в ООН заявила про утиски прав українців в окупованому Криму

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    Карен Пірс - Британія в ООН заявила про утиски прав українців в окупованому Криму
    Карен Пірс

    Порушення прав громадян України відбуваються через небажання змінити громадянство на російське

    Постійний представник Великобританії в Раді Безпеки ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу.заявила, що жителі окупированного Криму з українським громадянством позбавлені доступу до базових послуг.

    Про це повідомляється на сайт уряду Великобританії.

    Пірс назвала кілька регіонів світу, в яких, за її словами, катастрофічна ситуація з дотриманням гуманітарного права.

    «В Україні громадянам Криму було відмовлено в доступі до базових послуг, тому що вони не будуть змінювати своє громадянство, що суперечить міжнародному гуманітарному праву«, - повідомила Пірс.

    Потім вона назвала Південний Судан, зазначивши, що всі сторони повинні повною мірою дотримуватися правосуддя перехідного періоду для того, щоб відновити суспільний лад. Порушення гуманітарного права також викликала ситуація з безпекою в Малі і Салехе.

    ООН правосуддя громадянство
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