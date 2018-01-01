Британія відправила фрегат для супроводу кораблів РФ

Королівський флот відправив фрегат до Ла-Маншу, щоб супроводжувати російські військові кораблі через Дуврську протоку

Британський королівський флот відправив фрегат для супроводу кількох російських кораблів через Дуврську протоку. Про це повідомляє Daily Mail. «Королівський флот відправив фрегат до Ла-Маншу, щоб супроводжувати російські військові кораблі через Дуврську протоку», - йдеться в повідомленні. Командування британського флоту вирішило



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Фото РА

Королівський флот відправив фрегат до Ла-Маншу, щоб супроводжувати російські військові кораблі через Дуврську протоку

Британський королівський флот відправив фрегат для супроводу кількох російських кораблів через Дуврську протоку. Про це повідомляє Daily Mail.

«Королівський флот відправив фрегат до Ла-Маншу, щоб супроводжувати російські військові кораблі через Дуврську протоку», - йдеться в повідомленні.

Командування британського флоту вирішило відправити фрегат HMS Westminster як ескорт для російських кораблів у зв'язку з їх наближенням до британського узбережжя.

Як зазначає видання Daily Star, йдеться про чотири російські кораблі - два військові і два супроводження.

За останні місяці британські судна неодноразово супроводжували кораблі ВМС РФ недалеко від берегів Великої Британії. Викликано це, як зазначають місцеві ЗМІ, черговим загостренням у відносинах з Росією.