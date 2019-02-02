  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Британське видавництво публікує атласи для дітей із «спірним» Кримом

    • Розсилка
    Британське видавництво публікує атласи для дітей із «спірним» Кримом
    Фото: Facebook Олексія Мустафіна

    На атласах Usborne Publishing Кримський півострів підписаний як територія, «оспорювана Україною та Росією»

    Usborne Publishing - найбільше і найвідоміше видавництво дитячої літератури у Великій Британії - у своїх атласах визначає Кримський півострів як територію, «оспорювану Україною та Росією».

    Про це у своєму Facebook написав журналіст Олексій Мустафін.

    На сайті видавництва можна знайти приклади й інших атласів, де про Крим написано: «Володіння цією територією оспорюється Україною та Росією».  

    Як відомо, українська влада, ООН, ЄС визнають Крим як територію, тимчасово окуповану Російською Федерацією.

    Нагадаємо, юрист «Регіонального центру прав людини» Віталій Набухотний заявив, що з окупованого Криму депортували майже 2,5 тис. осіб, які не мають російського громадянства, понад тисяча з них – громадяни України.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    Крим Росія окупанти книги Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ