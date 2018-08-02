Британські вчені з’ясували походження вірогідних будівельників Стоунхенджа



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Фото: REUTERS Стоунхендж

Як виявилося, вірогідні автори доісторичної пам’ятки подолали далекий шлях, перш ніж прийшли до місця, де вона стоїть і понині

Кістки людей з-під Стоунхенджа, які померли і були спалені на місці біля нього близько 5 тисяч років тому, розкрили свої таємниці.

Як виявилося, вони належать мешканцям західного Уельсу, а саме з місцевості під назвою Преслі Хіллс. І валуни, з яких складена пам’ятка, теж родом звідти. Про це пише The Guardian, додаючи, що хімічний аналіз решток принаймні 10 з 25 людей, похованих біля Стоунхенджа, показав, що ці люди не прожили все своє життя у рівнині Вессекса. Вони прийшли на це місце, подолавши відстань 160 кілометрів.

Команда вчених з Оксфордського університету, які проводили дослідження решток разом з колегами з Парижа і Брюсселя, не можуть точно підтвердити, що кістки належать тим, хто насправді збудував Стоунхендж. Однак, вони зауважують, що спалення їхніх тіл відбулося «надзвичайно» близько до часів, коли валуни для побудови першого кола пам’ятки були привезені на місце, де зараз вона стоїть.