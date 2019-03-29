Британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit



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Сьогоднішнє голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня

Палата громад парламенту Великої Британії втретє проголосувала проти угоди про вихід з Євросоюзу, яку Тереза Мей узгодила з Брюсселем.

За угоду проголосували 286 депутатів, проти – 344.

На відміну від двох попередніх голосувань у п’ятницю, 29 березня, депутати намагалися затвердити лише угоду про Brexit, яка охоплює питання, зокрема, прав громадян і суперечливого ірландського «бекстопу». Політична декларація, яка стосується майбутніх відносин Британії з ЄС, не була поставлена на голосування.

Голосування мало вирішальне значення для подальших планів Британії відкласти Brexit до 22 травня. Лідери ЄС раніше погодилися продовжити Brexit за умови, що Палата громад схвалить угоду про вихід.

Відповідно до рішення останнього саміту ЄС, якщо угода не затверджена, затримка Brexit буде коротшою - до 12 квітня, і тоді Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти без угоди.

Сьогоднішнє голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня.

Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.

Джерело: Європейська правда