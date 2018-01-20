Британський турист, якого побили у центрі Києва, розповів про свої травми

Ліам Ентоні Тонг: Я насправді думав, що зараз помру

Британський турист Ліам Ентоні Тонг розповів про своє побиття у Києві. За його словами, нападники завдали йому відчутних травм. «Я насправді думав, що зараз помру. Вони умудрились загнати одну з моїх пірсингових прикрас всередину моєї губи, і тепер її треба розрізати хірургам, під моїм оком болючий поріз, міліметр від ока. Мій ніс (на щастя)



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Фото: Liam Anthony Tong / Facebook Побитий турист

Ліам Ентоні Тонг: Я насправді думав, що зараз помру

Британський турист Ліам Ентоні Тонг розповів про своє побиття у Києві. За його словами, нападники завдали йому відчутних травм.

«Я насправді думав, що зараз помру. Вони умудрились загнати одну з моїх пірсингових прикрас всередину моєї губи, і тепер її треба розрізати хірургам, під моїм оком болючий поріз, міліметр від ока. Мій ніс (на щастя) лише частково пошкоджений, хоча кровоточить уже десять годин (від часу, коли це трапилось). Моя права рука достатньо забита, але терпимо, ⅚ моїх передніх зубів повністю розбиті і сильно болять, навіть просто від дихання. Але поза цим, я … окей, як я думаю, просто багато болю саме тепер, особливо сильно – мої зуби», - написав він у Facebook.

В поліції «Громадському радіо» повідомили, що дійсно у п’ятницю, 19 січня, зареєстрували факт побиття громадянина іноземної держави.

«Його побили кілька людей. Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 «умисне легке тілесне ушкодження», — розповіла прес-офіцер поліції Шевченківського району Анна Зубрєва.

Нагадаємо, у Києві через зовнішність побили туриста з Британії. Це сталося навпроти Михайлівського собору біля Трьохсвятительської 13. Постраждалий приїхав у Київ на два дні.