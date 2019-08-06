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    Будинок, де народився Гітлер, перейшов у власність Австрії. Будівлю реконструюють

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    Будинок, в якому народився Гітлер - Будинок, де народився Гітлер, перейшов у власність Австрії. Будівлю реконструюють
    Будинок, в якому народився Гітлер

    Раніше стурбована перспективою перетворення будівлі в культовий для неонацистів пам’ятник, австрійська влада наполягала на його знесенні

    В Австрії колишній власниці будинку в місті Браунау-ам-Інн, в якому народився Адольф Гітлер, присудили компенсацію в 810 тисяч євро. Будинок, який перейшов у власність держави, буде реконструйовано.

    Про це повідомляє Daily Mirror.

    «Тепер, коли рішення суду про компенсацію прийнято, можна знайти нові варіанти використання будинку, де народився Гітлер, виключаючи будь-які пронацистські види діяльності», - заявив австрійський міністр внутрішніх справ Вольфганг Пешорн.

    Влада запропонувала архітекторам поділитися своїми проектами, які переосмислюють будівлю.

    Раніше стурбована перспективою перетворення будівлі в культовий для неонацистів пам’ятник, австрійська влада наполягала на знесенні об’єкта.

    У 2017 році будинок, незважаючи на протести його власниці Герлінди Поммер, був вилучений у власність держави. Спочатку Поммер присудили компенсацію в 1,5 мільйона євро, однак ця сума була оскаржена фінансовою прокуратурою Австрії.

    Згідно із законом, прийнятим Національною радою Австрії в 2016 році, місцева влада може проводити на об’єкті будь-які види архітектурних робіт, включаючи повний демонтаж споруди.

    Нагадаємо, в ході оцифрування понад 1270 знімків Адольфа Гітлера, зроблених особистим фотографом лідера нацистської Німеччини Генріхом Гофманом, фахівець Національного управління архівів і документації США Річард Шнайдер виявив раніше невідомі фотографії.

    Джерело: УНН

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