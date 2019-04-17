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    У світі

    У США виявили невідомі фотографії Гітлера

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    <p>Одна з найбільш ранніх фотографій фюрера</p> - У США виявили невідомі фотографії Гітлера

    Одна з найбільш ранніх фотографій фюрера

    Фото: Національне управління архівів і документації США

    Найближчим часом всі фотографії планується розмістити у відкритому доступі в мережі

    В ході оцифрування понад 1270 знімків Адольфа Гітлера, зроблених особистим фотографом лідера нацистської Німеччини Генріхом Гофманом, фахівець Національного управління архівів і документації США Річард Шнайдер виявив раніше невідомі фотографії.

    Про це пише The Washington Post.

    Як зазначає видання, в ході оцифрування Шнайдеру довелося опрацювати більш як 41 тисячу скляних фотопластинок із зображенням Гітлера, багато які з них були зламані, і фахівцеві доводилося збирати їх по частинах. В результаті, Шнайдеру вдалося виявити рідкісні і раніше невідомі знімки.

    Зокрема, була виявлена одна з найбільш ранніх офіційних фотографій фюрера, на якій він зображений разом з німецькою вівчаркою. Імовірно, знімок був зроблений у 1923 році.

    Крім того, була знайдена фотографія, де Гітлер сидить в оточенні послідовників і шанувальників у кафе, а також знімок, на якому фюрер зображений поруч зі своїми сподвижниками - Йозефом Геббельсом, який займав з 1933 року пост міністра пропаганди нацистської Німеччини, Генріхом Гіммлером, який став у 1929 році рейхсфюрером СС, і Рудольфом Гессом, який також входив до кола найближчих соратників фюрера.

    Найближчим часом всі фотографії планується розмістити у відкритому доступі в мережі.

    До слова, у Вінниці створили 3D-макет ставки Гітлера «Вервольф».

    Джерело: Кореспондент.net

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