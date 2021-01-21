Будинок для літніх людей у Харкові, де заживо згоріли 15 осіб, виявився нелегальним

У департаменті соцзахисту повідомили, що у Харкові за такою адресою немає будинку для літніх людей

У Харкові з місця пожежі у будинку для літніх людей бригади швидкої медичної допомоги забрали чотирьох осіб

Про це повідомив керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, пише Depo.Харків. За його словами, медики з місця події забрали чотирьох осіб із хоспісу, усі чоловіки.

«Опіки один – у «четвірку», один із отруєнням – у «другу» (лікарню – ред.) і два цілих у сімнадцяту, переселяємо. Вони ж лежачі хворі, хоспісні», - сказав Забашта. Він додав, що інформації про нібито 9 постраждалих в нього немає.

Раніше стало відомо, що у Харкові горить будинок для літніх людей. Наразі відомо про 15 загиблих. У ДСНС уточнюють, що інформація про 15 загиблих станом на 16:05, і вона оновлюється. На момент загоряння в будівлі було 33 людини. Тобто кількість жертв може збільшитись.

Площа пожежі складає 100 квадратних метрів, її гасять 28 людей рятувальників та 7 одиниць техніки. О 16:14 пожежу локалізували.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він дав доручення Кабінету міністрів «негайно розібратися в ситуації» та створити державну комісію для розслідування причин пожежі. «Міністру внутрішніх справ – відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен», - написав Зеленський.

Що цікаво, заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан розповіла «Суспільному», що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей.

Жодних офіційних установ для літніх людей, зареєстрованих за цією адресою, немає, сказав журналістам директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага. «Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці», - сказав Шпарага.

«Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального», - повідомив директор департаменту.



