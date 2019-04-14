Букмекери вірять у перемогу Зеленського в другому турі



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Бурмекери зробили свій прогноз на вибори-2019

Відомі оператори спортивних ставок вважають Володимира Зеленського фаворитом у боротьбі за крісло президента України – такими є дані букмекерських контор (БК).

Наприклад, українська БК «Фаворит» дає можливість поставити на Зеленського з коефіцієнтом 1,15. Перемога Порошенка оцінюється коефіцієнтом 4,60.

Ще дві популярні в Україні контори — «Парі-Матч» та «1xBet» теж впевнені у перемозі Зеленського: 1,20 і 1,115 відповідно. Шанси Порошенка: 4,50 і 3,62 відповідно.

Нагадаємо, що перед стартом першого туру більшість контор не віддавали жодному з кандидатів перевагу, даючи на їх перемогу приблизно однаковий коефіцієнт — 2,0-2,1.