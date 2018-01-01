«Це лукаві маніпуляції»: Москва відреагувала на законопроект про реінтеграцію Донбасу

У МЗС Росії вважають, що Україна хоче поховати Мінські угоди

У міністерстві закордонних справ РФ назвали законопроект про реінтеграцію Донбасу, який розглядає Верховна Рада України, «лукавою маніпуляцією» навколо Мінських угод. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін в інтерв'ю газеті «Известия». Як відомо, Росія в законопроекті названа агресором, а непідконтрольні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін

У МЗС Росії вважають, що Україна хоче поховати Мінські угоди

У міністерстві закордонних справ РФ назвали законопроект про реінтеграцію Донбасу, який розглядає Верховна Рада України, «лукавою маніпуляцією» навколо Мінських угод. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін в інтерв'ю газеті «Известия».

Як відомо, Росія в законопроекті названа агресором, а непідконтрольні Києву території Донбасу визнаються окупованими.

«Всі лукаві маніпуляції навколо цілком конкретних домовленостей породжують помилкові надії на те, що міжнародна громадська думка погодиться поховати Мінські угоди», - вважає Карасін.

Він також нагадав, що «є триєдине зобов'язання, підписане Києвом, Донецьком, Луганськом і міжнародними учасниками на лютневій зустрічі 2015 року, про те, що Верховною Радою повинні бути прийняті закони про особливий статус, вибори і амністію». Карасін зазначив, що на даний момент ніякого руху в даному напрямку, а також виконання принципу діалогу між Києвом і Донецьком та Луганськом не спостерігається.

Заступник голови МЗС Росії підкреслив, що все подальше врегулювання має будуватися саме на таких принципах, «будь то домовленості в рамках контактної групи, нормандського формату або нові треки обговорення проблеми на російсько-американських зустрічах». «І ніякі маніпуляції нікого не зможуть обдурити», - підкреслив Карасін.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України перенесла розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу на 17 січня. Депутатам вдалося розглянути близько 480 поправок до документа, залишилося ще близько 200.

Читайте також статтю: Реінтеграція чи узурпація. Що збираються ухвалити депутати?