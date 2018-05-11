«Це не має значення, він все одно вмирає»: чиновниця Білого дому образила Маккейна

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За інформацією джерел, пізніше Келлі Садлер дзвонила доньці сенатора з вибаченнями

Під час внутрішнього засідання у Білому домі спеціальний помічник Келлі Садлер заявила, що позиція хворого на рак сенатора Джона Маккейна проти призначення Джини Гаспел на посаду голови ЦРУ «не має значення, він все одно вмирає».

Таку репліку Садлер висловила перед близько 20-ма співробітниками відділу комунікацій, розповідає джерело The Hill.

Інше джерело не змогло підтвердити точне формулювання сказаного, але погодилося, що воно було дуже схоже на процитовану фразу. Обидва джерела зазначають, що репліка Садлер, найімовірніше, була жартом, але після цього на засіданні обговорення продовжилось без залучення Садлер до розмови.

На запит видання Садлер не відповіла, проте ще одне джерело повідомило, що вона дзвонила доньці Маккейна з вибаченнями. Білий дім також не зміг підтвердити або спростувати слова Садлер, зазначивши лише, що вони «поважають діяльність сенатора Маккейна та моляться за нього та його сім`ю у цей важкий час».

У Білому домі Келлі Садлер займається питаннями нелегальної імміграції, створює прес-релізи для журналістів у висвітленні цієї теми.

Нещодавно сенатор-республіканець Джон Маккейн виступив з різкою критикою на адресу Джини Гаспел – кандидатки на посаду голови ЦРУ від Білого дому. Вона зіткнулась із значним спротивом з боку сенаторів через її причетність до жорстких катувань після теракту в США 11 вересня 2011 року, коли була агентом ЦРУ.

За словами Маккейна, який пережив тортури під час полону у В’єтнамі, «її відмова визнати катування аморальними є неприйнятною».

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що рідні Маккейна, який бореться з раком мозку, поінформували Білий дім про те, що в майбутньому не хочуть бачити президента США Дональда Трампа на похороні сенатора.

Джерело: ТСН