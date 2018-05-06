The New York Times: Трампа не запросять на похорон в разі смерті Маккейна

За інформацією ЗМІ, рішення родичів сенатора пов'язане зі складними стосунками між Трампом і Маккейном

Рідні американського сенатора Джона Маккейна, який бореться з раком мозку, поінформували Білий дім про те, що не бажають бачити президента США Дональда Трампа на можливому похороні політика. Про це пише The New York Times. За інформацією видання, рішення родичів сенатора пов'язане зі складними стосунками між Трампом і Маккейном, який



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У сенатора Маккейна раніше діагностували рак

За інформацією ЗМІ, рішення родичів сенатора пов'язане зі складними стосунками між Трампом і Маккейном

Рідні американського сенатора Джона Маккейна, який бореться з раком мозку, поінформували Білий дім про те, що не бажають бачити президента США Дональда Трампа на можливому похороні політика.

Про це пише The New York Times.

За інформацією видання, рішення родичів сенатора пов'язане зі складними стосунками між Трампом і Маккейном, який неодноразово критикував політику президента США.

При цьому на похорон має бути запрошений віце-президент США Майк Пенс. Зазначається, що церемонія може відбутися в кафедральному соборі Вашингтона.

Раніше сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі.

У середині квітня сенатор США від Республіканської партії Джон Маккейн переніс операцію на кишечнику.

Раніше Маккейн розповів, що лікарі дали йому «дуже поганий прогноз».

У серпні 2017 року американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявляв, що лікування пухлини мозку проходить успішно.

Нагадаємо, лікарі діагностували у Маккейна гліобластому.

Наприкінці липня сенатора Джона Маккейна вітали оваціями після його повернення у Сенат США після виявлення раку мозку

Президент США Дональд Трамп назвав Маккейна «героєм» після новини про його повернення на роботу.

Як відомо, сенатор Джон Маккейн у середині липня минулого року переніс операцію в лікарні в його домашньому штаті Арізона. Після хірургічного втручання законодавець відчував себе добре і мав намір повернутися до роботи в Вашингтон як можна швидше.