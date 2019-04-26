Центр окупованої Керчі заливає нечистотами: відео



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Центр Керчі залило нечистотами Фото: «Крим.Реалії»

Потік нечистот із каналізаційного люка розливається центральною дорогою

У центральному районі Керчі, на вулиці Самойленка, через прорив каналізаційного колектора, на дорозі з каналізаційного люка розливається потік нечистот.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Уперше прорив колектора стався 16 квітня, працівники керченського водоканалу усунули аварію, проте вже наступного дня вулицю знову залило нечистотами.

До теперішнього часу аварію так і не усунули. Потік нечистот із каналізаційного люка розливається дорогою, стікає в зливові стічні канави, і в результаті потрапляє в протікає неподалік річку Мелек-Чесмі.

У окупаційній адміністрації Керчі публічно не коментують аварію, яку комунальні служби не усувають протягом декількох днів.

У січні 2019 року заступник генерального директора з експлуатації підприємства «Вода Криму» Ігор Данилович назвав Керч і Сімферополь найбільш проблемними містами на півострові. За його словами, в цих містах найбільш зношена мережа водопостачання.

У грудні 2018 року в Сімферополі сталася аварія, через що без води залишилися кілька районів. За даними рятувальників – приблизно 200 тисяч чоловік. Співробітник підприємства «Вода Криму» загинув при усуненні аварії на водогоні.