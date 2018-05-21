Центр протидії корупції остаточно програв суд депутату Павлу Пинзенику

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Павло Пинзеник

Верховний Суд України відновлює рішення Печерського районного суду міста Києва про відмову у задоволенні позову ГО «Центр протидії корупції» проти Павла Пинзеника

Верховний Суд відмовив «Центру протидії корупції» у спростуванні інформації про імовірні зловживання з боку ЦПК грантовими коштами, отриманими з-за кордону. Відповідне рішення найвищої касаційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає, повідомляє прес-служба народного депутата Павла Пинзеника.

Постанова Верховного Суду України від 8 травня 2018 року скасовує постанову Апеляційного суду міста Києва від 30 січня 2018 року і відновлює рішення Печерського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2017 року про відмову у задоволенні позову ГО «Центр протидії корупції» проти Павла Пинзеника.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін та члени організації Дар'я Каленюк і Олександра Устінова просили визнати недостовірну інформацію, поширену народним депутатом під час брифінгу у Верховній Раді у травні 2017 року.

Павло Пинзеник повідомив тоді, що до нього звернулося ГО «Національний інтерес України», яке надало журналістське розслідування про використання коштів міжнародної фінансової допомоги у розмірі $1,2 млн в особистих інтересах членів «Центру протидії корупції!». «Результат цього розслідування зводиться до того, що попри велику заробітну плату членів цього об'єднання, додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, наприклад, сам ФОП Шабунін отримав протягом 2016-2017 років 1,7 млн. грн, ФОП Устінова - 1,86 млн. грн, Дар'я Каленюк - 130 тис. грн», - відзначив депутат.

У постанові Верховного Суду нагадується, що листом прокуратури м. Києва від 12 липня 2017 року №04/5-13017 повідомлено, що за вказаними у зверненні голови ГО «Національний Інтерес України» обставинами слідче управлінням ДФС у м. Києві внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000081 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ГО «Центр протидії корупції».

Джерело: gazeta.ua