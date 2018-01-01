Церковний скандал у Запоріжжі: відкрито кримінальну справу

Розслідування подій навколо відмови священика УПЦ МП відспівувати дитину доручено слідчому відділу Управління СБУ в Запорізькій області

Правоохоронці розпочали розслідування фактів вчинення окремими представниками Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ-МП), громадської організації «Союз православний «Радомир» умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, а також образу почуттів



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Дитячі іграшки під церквою Московського патріархату

Розслідування подій навколо відмови священика УПЦ МП відспівувати дитину доручено слідчому відділу Управління СБУ в Запорізькій області

Правоохоронці розпочали розслідування фактів вчинення окремими представниками Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ-МП), громадської організації «Союз православний «Радомир» умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, а також образу почуттів громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

«У четвер, 11 січня 2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), щодо вчинення окремими представниками Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ-МП), громадської організації «Союз православний «Радомир» та іншими невстановленими особами умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді виникнення сутичок та масових заворушень в Запорізькій області та інших регіонах України», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що представники Запорізької Єпархії УПЦ МП допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, надаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦ МП, чим ображають почуття громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями, інформують у ГПУ.

«Вказані особи засуджують спілкування представників церкви українською мовою, чим принижують національну честь громадян України. Крім того, деякі представники указаних релігійних організацій останнім часом допускають висловлювання за єдність слов’янських православних народів під духовним наставництвом Російської православної церкви (РПЦ). Серед прихожан храмів розповсюджується інформація про необхідність об’єднання України з Росією та засуджується Європейський напрямок розвитку нашої держави, засуджується проведення антитерористичної операції, а також виправдовуються агресивні дії Російської Федерації по відношенню до України», - йдеться у повідомленні ГПУ.

З метою забезпечення швидкого та ефективного дослідження обставин, з огляду на резонансність події, розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за процесуального керівництва групи прокурорів прокуратури Запорізької області.

Досудове розслідування триває, наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, скандальний інцидент стався у Запоріжжі, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

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