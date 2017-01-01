Чалий розповів, яку зброю США надали Україні

Україна отримує американську зброю за кількома контрактами

Україна вже нині отримує оперативно-тактичну зброю, зокрема гранатомети від США. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий. «Я тільки можу сказати, що всі контракти, які існують, знаходяться в рамках міжнародного законодавства. І Україна, як країна, що належним



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Україна отримує американську зброю за кількома контрактами

Україна вже нині отримує оперативно-тактичну зброю, зокрема гранатомети від США.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий.

«Я тільки можу сказати, що всі контракти, які існують, знаходяться в рамках міжнародного законодавства. І Україна, як країна, що належним чином виконує вимоги експортного контролю, має право на закупівлю озброєнь. Список ширший, але обмежується тактичним видом озброєнь, летальним у тому числі. Тому мені дивно було чути деяких наших політиків, що Америка не надає зброї. Америка надає зброю, але ця зброя оперативно-тактична. Це наступний етап поглиблення взаємодії і, очевидно, більш потужний сигнал Росії», – заявив він.

На думку Чалого, президент США Дональд Трамп підпише законопроект про надання Україні 50 мільйонів доларів на летальне озброєння, що вже пройшов Конгрес та Сенат, ще у цьому році.

«А що стосується надання більш потужної летальної зброї, то це окреме рішення, яке має бути прийняте саме президентом, всі підготовчі процедури на сьогоднішній день проведені. Це політичне рішення, і воно буде прийматись з огляду на національні інтереси США. Сподіваємось, що наші аргументи про те, що надання такого озброєння ще до президентських виборів у Росії, є дуже важливим і стане додатковим важелем впливу, будуть почуті», – сказав посол.

«У Вашингтона – чітка позиція щодо України в частині спільного захисту безпеки в Європі, а відтак і суверенітету, територіальної цілісності України... Чи це є стратегія на багато років вперед? Я б так не сказав. Стратегії на десятиріччя вперед немає, але стосовно дій на наступні роки і підтримки України, така позиція є, і вона консолідуюча», – резюмував Чалий.

Нагадаємо, радники президента США Дональда Трампа можуть запропонувати йому схвалити варіант із наданням Україні гранту в розмірі 47 мільйонів доларів на купівлю американської зброї для стримування агресії РФ.