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    Частину захоплених моряків хочуть перевести з Керчі в «Лефортово», - Клімкін

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    Окупанти влаштували судилище над полоненими українськими моряками&nbsp; - Частину захоплених моряків хочуть перевести з Керчі в «Лефортово», - Клімкін
    Окупанти влаштували судилище над полоненими українськими моряками 

    Клімкін вкотре підкреслив, що всі захоплені моряки є військовополоненими

    Російська Федерація робить спроби переправити частину українських моряків, захоплених у Керченській протоці, у СІЗО «Лефортово».  

    Про це на нараді щодо посилення обороноздатності за участю президента 30 листопада заявив міністр МЗС Павло Клімкін.

    «Ми знаємо, що Росія здійснює спроби щодо переведення деяких з них (захоплених моряків – ред.) в «Лефортово», - сказав він.

    Міністр запевнив, що українські консули готові до того, «оскільки у нас там є доступ».

    «Ми знаходимось у постійному зв’язку з Червоним хрестом, він вже надіслав до Москви вимогу щодо допуску до наших моряків. Причому як фізичного допуску, так і, звичайно, медичного допуску. Бо ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію», - сказав Клімкін.

    Він також додав, що Україна активізувала своїх міжнародних партнерів, щоб «вони з нами працювали з метою отримання якнайшвидшого доступу до моряків».

    Клімкін вкотре підкреслив, що всі захоплені моряки є військовополоненими, і додав, що Україна 29 листопада «надіслала дуже детальний документ» до міжнародного арбітражу у Гаазі щодо ситуації у Керченській протоці 25 листопада.   

     

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