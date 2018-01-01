Частину звільнених українців підозрюють у співпраці з бойовиками, - Тука

Щодо деяких звільнених є підозра, що вони передавали інформацію супротивникові

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляє, що деякі зі звільнених українців підозрюються у фінансуванні тероризму й інформуванні бойовиків. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна». «Якщо говорити про військовослужбовців, тобто тих, до яких є



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Георгій Тука

Щодо деяких звільнених є підозра, що вони передавали інформацію супротивникові

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляє, що деякі зі звільнених українців підозрюються у фінансуванні тероризму й інформуванні бойовиків. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Якщо говорити про військовослужбовців, тобто тих, до яких є попередні обвинувачення в самовільному залишенні місця розташування. Є люди, яких підозрюють у більш тяжких злочинах», - сказав він.

Зокрема, щодо деяких звільнених є підозра, що вони передавали інформацію супротивникові.

Крім того, зі слів Туки, серед звільнених цивільних є ті, які підозрюються в шахрайстві й фінансуванні тероризму, а також в інформуванні бойовиків.

Заступник міністра додав, що всіх українських полонених необхідно звільнювати незалежно від обставин.