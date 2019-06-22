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    Чехія готується до наймасовішого протесту за 30 років

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    <span>У Празі очікується найбільша демонстрація з часів Оксамитової революції</span> - Чехія готується до наймасовішого протесту за 30 років
    У Празі очікується найбільша демонстрація з часів Оксамитової революції

    Акція протесту відбудеться завтра, 23 червня

    У неділю, 23 червня, тисячі чехів планують вийти на акцію протесту в Празі (Чехія) з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

    Про це повідомляє Washington Post.

    Як повідомляється, майже 400 тисяч жителів країни підписали петицію, в якій закликали Бабіша піти з посади прем'єр-міністра. Бабіша підозрюють у шахрайстві з субсидіями Європейського союзу, які виплачувалися його колишнім компаніям.

    Зазначається, що масштабна акція протесту запланована завтра, 23 червня, у парку Летна, який знаходиться у чеській столиці Празі. Згідно з задумом організаторів, протест буде найбільш демонстративним з 1989 року.

    Нагадаємо, 4 червня на Вацлавській площі Праги відбулася акція протесту з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешов та прем'єр-міністра Андрея Бабіша, а також забезпечення незалежності судової влади. Тоді, за даними організаторів, на акцію протесту вийшли майже 120 тисяч демонстрантів.

    акція Чехія протест
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