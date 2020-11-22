Чехія – лідер в ЄС за кількістю жертв від Covid-19

У Чехії велика кількість смертей від коронавірусної хвороби

Чехія посідає сумне перше місце в ЄС за кількістю жертв від Covid-19-19 з розрахунку на 100 тисяч населення. Про це повідомляє чеське видання Lidovky з посиланням на дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.

Повідомляється, що Чехія знаходиться на 22 місці за кількістю смертей на 100 тисяч жителів у світі. За останні 14 днів з розрахунку на 100 тисяч населення померли більше, ніж 23 людини.

Всього за час пандемії у Чехії померли від коронавірусної хвороби 7 тис. 95 людей. Більшість з них за останній місяць.

Між тим серед лідерів у ЄС за показниками смертності Бельгія – 22 людини на 100 тис. населення, на третьому Болгарія – 17.

Сукупна кількість смертей від Covid-19 за останні 14 днів на 100 тис. населення серед жителів у країнах ЄС

В той же час за показником нових випадків інфікувань на душу населення Чехія поступилася лідерством Австрії, Словенії і Польщі.

Як пише чеське видання, через велику кількість жертв під час першої хвилі пандемії Бельгія та Перу є найгіршими щодо показників смертності на 100 тис. населення. Всього в Бельгії понад 15 тисяч жертв, у перерахунку на 100 тис. населення це 126 померлих за весь час боротьби з хворобою.

У суботу в Чехії було зафіксовано 3 тис. 187 нових випадків захворювання, це на 1 000 тис. менше, ніж тиждень тому. Станом на ранок неділі в Чехії загалом було підтверджено 490 тис. 750 випадків коронавірусу.