  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Чехія спростить та прискорить працевлаштування для українців

    • Розсилка
    <span>Чехія готова прийняти на роботу вдвічі більше українців</span> - Чехія спростить та прискорить працевлаштування для українців
    Чехія готова прийняти на роботу вдвічі більше українців

    Майже 20 тисяч українців зможуть отримати право працевлаштування на два роки

    Міністерство праці і соціальних справ Чехії готує програму, завдяки якій прискориться працевлаштування українців у країні.

    Про це заявила міністер праці Чехії Ярослава Нємцова.

    За її словами, на сьогодні у Чехії кількість вільних робочих місць досягла рекордного числа — незайняті понад 260 тисяч місць. Це передусім медсестри, працівники соціальної сфери та робітники середньої технічної кваліфікації, будівельники.

    Нємцова відвідала посольство Чехії в Україні та генеральне консульство у Львові задля домовленостей про спрощення й прискорення процедури оформлення дозволу на роботу для українців.

    У рамках угоди між країнами передбачається, що 19 600 українців зможуть отримати право працевлаштування на два роки.

    Наразі в Чеській Республіці працює 374 тисячі іноземців, з них 280 тисяч –громадяни ЄС, 94 тисячі – громадяни з інших країн Європи та Азії. Українці з цієї кількості становлять 70 тисяч.

    ЄС Чехія українці робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ