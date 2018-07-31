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    Чемпіонат світу допоміг росту економіки РФ

    • Розсилка
    Чемпіонат світу допоміг росту економіки РФ

    Прогнози не враховують збільшення ПДВ і можливі санкції США

    Банк Росії оцінює ріст економіки РФ в другому кварталі 2018 року в районі 1,8-2,2%. Мінекономіки називає цифру в 1,8%. В цей же час в першому кварталі економіка країни виросла лише на 1,5%.

    Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

    Такому посиленню росту економіки сприяло збільшення споживання на 3%. Збільшенню роздрібного споживання сприяли витрати іноземних вболівальників в рамках чемпіонату світу із футболу, який проходив в червні-липні.

    Попит на продукцію РФ серед іноземних вболівальників сприяв і експорту – мова йде про внутрішні продажі, які передбачають відшкодування ПДВ і перельоти до РФ.

    Загалом же за другий квартал експорт із РФ виріс на 5-6%. Хоча роль іноземних вболівальників в цьому процесі Банк РФ не визначив.

    Банк Росії очікує росту ВВП РФ в третьому і четвертому кварталі на рівні 1,5-2%. Прогноз Вищої школи економіки передбачає ріст на рівні 1,7-1,8%.

    При цьому прогнози не враховують можливі наслідки росту ПДВ із 18% до 20%, а також зовнішні шоки – такі як запровадження американських санкцій.

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