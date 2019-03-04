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    Через 15 років майже третина росіян будуть мусульманами

    • Розсилка
    Через 15 років майже третина росіян будуть мусульманами

    Зараз число мусульман в Росії складає 7% або близько 10 млн чоловік

    Голова Ради муфтіїв Росії Равіль Гайнутдін заявив про істотне збільшення частки ісламського населення в країні в доступній для огляду перспективі.

    «За прогнозами фахівців, в чиїй компетентності не доводиться сумніватися, через півтора десятка років до 30% населення Росії будуть складати мусульмани», - повідомив Гайнутдін в понеділок в Держдумі РФ на науково-практичній конференції «Історія ісламу в Росії: осмислення з поглядом у майбутнє».

    Він зазначив, що, очолюючи протягом більше 30 років святкові служби в московській Соборній мечеті, може підтвердити, що «такі прогнози в цілому підтверджуються практикою».

    У лютому фонд «Громадська думка» оприлюднив результати опитування, згідно з яким, число мусульман в Росії склало 7% або близько 10 млн чоловік.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що від плану президента РФ Володимира Путіна щодо агресії на території України постраждало передусім російськомовне населення.

    Джерело: Интерфакс

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