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    Порошенко заявив, що російськомовні українці в першу чергу постраждали через Путіна

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    <p>Порошенко зазначив, що під час війни Донецька область втратила величезну частину свого промислового потенціалу</p> - Порошенко заявив, що російськомовні українці в першу чергу постраждали через Путіна

    Порошенко зазначив, що під час війни Донецька область втратила величезну частину свого промислового потенціалу

    Фото: прес-служба президента України

    За словами президента Порошенка, плани Путіна провалилися, бо Україна вистояла, влада вивела економіку з «піке»

    Від плану президента РФ Володимира Путіна щодо агресії на території України постраждало передусім російськомовне населення.

    Про це сказав президент Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку Донецької області у Маріуполі.

    «Російська агресія, анексія Криму, поширення «руського міра» і економічна блокада. Саме донеччани почали найгостріше відчувати наслідки. Під час цієї війни область втратила величезну частину свого промислового потенціалу...» - зазначив Порошенко.

    «Донецьк і Донецька область були повністю зруйновані. Від плану Путіна постраждали в першу чергу хто? Російськомовні», - підкреслив президент.

    За його словами, плани Путіна провалилися, бо Україна вистояла, влада вивела економіку з «піке».

    Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко анонсував запуск аеропорту у місті Маріуполь на Донеччині.

    Джерело: Укрінформ

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