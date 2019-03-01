Порошенко заявив, що російськомовні українці в першу чергу постраждали через Путіна
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Порошенко зазначив, що під час війни Донецька область втратила величезну частину свого промислового потенціалу
За словами президента Порошенка, плани Путіна провалилися, бо Україна вистояла, влада вивела економіку з «піке»
Від плану президента РФ Володимира Путіна щодо агресії на території України постраждало передусім російськомовне населення.
Про це сказав президент Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку Донецької області у Маріуполі.
«Російська агресія, анексія Криму, поширення «руського міра» і економічна блокада. Саме донеччани почали найгостріше відчувати наслідки. Під час цієї війни область втратила величезну частину свого промислового потенціалу...» - зазначив Порошенко.
«Донецьк і Донецька область були повністю зруйновані. Від плану Путіна постраждали в першу чергу хто? Російськомовні», - підкреслив президент.
За його словами, плани Путіна провалилися, бо Україна вистояла, влада вивела економіку з «піке».
Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко анонсував запуск аеропорту у місті Маріуполь на Донеччині.
Джерело: Укрінформ