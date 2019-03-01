Порошенко заявив, що російськомовні українці в першу чергу постраждали через Путіна



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Порошенко зазначив, що під час війни Донецька область втратила величезну частину свого промислового потенціалу Фото: прес-служба президента України

За словами президента Порошенка, плани Путіна провалилися, бо Україна вистояла, влада вивела економіку з «піке»

Від плану президента РФ Володимира Путіна щодо агресії на території України постраждало передусім російськомовне населення.

Про це сказав президент Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку Донецької області у Маріуполі.

«Російська агресія, анексія Криму, поширення «руського міра» і економічна блокада. Саме донеччани почали найгостріше відчувати наслідки. Під час цієї війни область втратила величезну частину свого промислового потенціалу...» - зазначив Порошенко.

«Донецьк і Донецька область були повністю зруйновані. Від плану Путіна постраждали в першу чергу хто? Російськомовні», - підкреслив президент.

За його словами, плани Путіна провалилися, бо Україна вистояла, влада вивела економіку з «піке».

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко анонсував запуск аеропорту у місті Маріуполь на Донеччині.

Джерело: Укрінформ