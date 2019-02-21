Через дрон аеропорт Дубліна призупинив польоти



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Політ дронів біля аеропортів на висоту більше 121,9 метра вже заборонений у Британії

Дублінський аеропорт тимчасово відклав рейси через проліт дрона над летовищем.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників аеропорту.

«Польоти в аеропорту Дубліна були тимчасово призупинені через підтверджене виявлення безпілотника над аеродромом», - йдеться у повідомленні.

Адміністрація ірландського аеропорту рекомендує пасажирам відстежувати інформацію про рейси на сайтах авікомпаній. Представники дублінського летовища також пообіцяли опублікувати оновлення, коли польоти поновляться.

Як повідомлялося, наприкінці грудня присутність дронів спровокувала серйозні ускладнення роботи Гетвіка, другого за кількістю пасажирів аеропорту Великої Британії. Унаслідок інциденту було скасовано близько 1000 рейсів. Аби поновити безпечну роботу аеропорту, до боротьби із дронами було залучено армію.

Причетних до інциденту досі шукають.

Нещодавно уряд Великої Британії та Управління цивільної авіації (CAA) вирішили розширити безпольотну зону для дронів навколо аеропортів країни.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 13 березня, дронам і моделям літаків не дозволяється літати в радіусі 5 км від периметра аеродрому. Раніше безпольотна зона становила 1 кілометр.

Порушення нових правил може каратися тюремним ув'язненням на строк до п'яти років.

Як зазначається, політ дронів біля аеропортів на висоту більше 121,9 метра вже заборонений у Британії.

Як відомо, на початку січня лондонський аеропорт Хітроу призупинив роботу через дрон.