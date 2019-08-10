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    Події в Україні

    Сьогодні майже на всій території України буде сухо та спекотно

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    Температура вдень становитиме до +32&deg; - Сьогодні майже на всій території України буде сухо та спекотно
    Температура вдень становитиме до +32°

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 24-26°

    В Україні у суботу, 10 серпня, збережеться мінлива хмарність, короткочасний дощ з грозами очікується місцями лише у східних областях.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «10 серпня мінлива хмарність. Вночі на Лівобережжі країни, Одещині та Миколаївщині, вдень у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

    Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті місцями 29-32°.

    У Києві сьогодні без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 14-16°, вдень 24-26°.

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    Нагадаємо, в ніч на 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у шести областях.

    Також у п'ятницю на Миколаївщині пронісся буревій – сильний вітер валив дерева та зривав дахи.

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