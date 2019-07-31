Через негоду в Україні без світла залишились 53 населені пункти



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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

У п'яти областях України через негоду знеструмлено 53 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, що погода в Україні 31 липня буде свіжою і трохи прохолодною, практично у всіх областях буде сухо.

Короткочасні дощі очікуються в західних областях України і подекуди в Дніпропетровській області.

«Короткочасні дощі з локальними грозами у середу пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У більшості областей істотні опади малоймовірні. У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки.

Надалі, скільки бачить синоптичне око, спеки у Києві не передбачається. 1-го серпня температура повітря стрибоне навіть до холоду, до +18+20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь у межах +22+26 градусів», - зазначила синоптик.