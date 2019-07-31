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    Через негоду в Україні без світла залишились 53 населені пункти

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    Через негоду в Україні без світла залишились 53 населені пункти

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    У п'яти областях України через негоду знеструмлено 53 населені пункти.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Нагадаємо, що погода в Україні 31 липня буде свіжою і трохи прохолодною, практично у всіх областях буде сухо.

    Короткочасні дощі очікуються в західних областях України і подекуди в Дніпропетровській області. 

    «Короткочасні дощі з локальними грозами у середу пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У більшості областей істотні опади малоймовірні. У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки.
    Надалі, скільки бачить синоптичне око, спеки у Києві не передбачається. 1-го серпня температура повітря стрибоне навіть до холоду, до +18+20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь у межах +22+26 градусів», - зазначила синоптик.

     

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