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    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками

    Снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор
    Внаслідок обстрілу бойовиків у п'ятницю частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор. Осколками снарядів було пошкоджено щонайменше три будинки мирних мешканців Луганського. Жодна
    • Сьогодні, 21:12
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    Селище Луганське після обстрілу
    Фото: прес-центр штабу АТО
    Селище Луганське після обстрілу

    Снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор

    Внаслідок обстрілу бойовиків у п'ятницю частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла.

    Як повідомляє прес-центр штабу АТО, снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор.

    Осколками снарядів було пошкоджено щонайменше три будинки мирних мешканців Луганського. Жодна людина не постраждала.

    На місці обстрілу працювали ремонтно-відновлювальні бригади електриків, територію навколо населеного пункту перевірено особовим складом піротехнічного загону ДСНС України.

    Представники військово-цивільного співробітництва надають місцевим жителям допомогу з ремонту дахів та вибитих вікон, а також доставляють їм продукти харчування і медикаменти.

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    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками
    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками
    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками
    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками
    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками
    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками
    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками
    Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками

    Як повідомляв «Главком», 23 лютого  близько 21:00 противник обстріляв позиції сил АТО із артилерії калібру 122 мм: у результаті обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське. Вибуховою хвилею пошкоджено майно місцевих жителів.

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