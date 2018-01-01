Через обстріл бойовиків Луганське залишилось без світла та з пошкодженими будинками

Снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор

Внаслідок обстрілу бойовиків у п'ятницю частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор. Осколками снарядів було пошкоджено щонайменше три будинки мирних мешканців Луганського. Жодна