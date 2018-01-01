  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики з артилерії обстріляли позиції сил АТО: пошкоджено майно цивільних

    У результаті обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське
    У п'ятницю ввечері бойовики з великокаліберної артилерії 122-мм і 152-мм обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На луганському напрямку, близько 21:00, противник обстріляв позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерією калібру 122
    • Сьогодні, 00:38
    • Розсилка
    Зона АТО
    Зона АТО

    У результаті обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське

    У п'ятницю ввечері бойовики з великокаліберної артилерії 122-мм і 152-мм обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На луганському напрямку, близько 21:00, противник обстріляв позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерією калібру 122 мм», – йдеться у звіті.

    За попередньою інформацією штабу, у результаті обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське. Вибуховою хвилею пошкоджено майно місцевих жителів.

    У районі населеного пункту Підлісне бойовики застосували проти підрозділів сил АТО артилерійські системи калібру 152-мм.

    Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

    Нагадаємо, з початку доби станом на 18:00 п’ятниці в зоні АТО на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. 

    Також повідомлялося, що прикордонники знайшли на позиції «ДНР» російський військовий квиток.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ Луганщина обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ