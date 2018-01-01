Бойовики з артилерії обстріляли позиції сил АТО: пошкоджено майно цивільних
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У результаті обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське
У п'ятницю ввечері бойовики з великокаліберної артилерії 122-мм і 152-мм обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«На луганському напрямку, близько 21:00, противник обстріляв позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерією калібру 122 мм», – йдеться у звіті.
За попередньою інформацією штабу, у результаті обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське. Вибуховою хвилею пошкоджено майно місцевих жителів.
У районі населеного пункту Підлісне бойовики застосували проти підрозділів сил АТО артилерійські системи калібру 152-мм.
Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.
Нагадаємо, з початку доби станом на 18:00 п’ятниці в зоні АТО на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ.
Також повідомлялося, що прикордонники знайшли на позиції «ДНР» російський військовий квиток.