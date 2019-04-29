Через повені в Індонезії загинули понад 30 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

13 жителів досі вважаються зниклими

Понад 30 осіб загинули в Індонезії в результаті повеней і зсувів, які стали наслідком тропічних злив, що пройшли в минулі кілька днів. Про це в понеділок повідомило агентство «Сіньхуа» з посиланням на заяву місцевої влади.

Як зазначив представник національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами, «на даний момент загинула 31 людина, 13 жителів досі вважаються зниклими без вести».

Раніше повідомлялось, що під час повеней загинуло приблизно 20 людей.

З найбільш постраждалих зон стихійного лиха, зокрема, провінції Бенкулу, було евакуйовано близько 12 тисяч місцевих жителів. Значних матеріальних збитків завдано сотням житлових будинків і господарських будівель, зруйновано або пошкоджено кілька десятків мостів і доріг.

Відзначається, що рівень води поступово йде на спад, проте в разі відновлення сильних опадів можливі нові зсуви і повені.

Нагадаємо, в першій половині квітня повідомлялось, що в індонезійській провінції Західна Ява, де на той момент вже тиждень не припинялись мусонні дощі, від селі і повеней постраждало вже понад 24 тисяч чоловік.

Джерело: УНН