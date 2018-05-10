Через прорив греблі у Кенії загинули десятки людей

За словами місцевого чиновника, масштаби шкоди ще не встановлені

У Кенії у окрузі Накуру у результаті прориву дамби загинули що найменше 21 особа. Про це повідомляє АР. Інцидент стався в ніч з середи на четвер в окрузі Накуру в районі Солай. За словами губернатора округу, масштаби шкоди ще не встановлені. Кенійський Червоний Хрест повідомляє, що було госпіталізовано 39 осіб. На місці події триває



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За словами місцевого чиновника, масштаби шкоди ще не встановлені

У Кенії у окрузі Накуру у результаті прориву дамби загинули що найменше 21 особа. Про це повідомляє АР.

Інцидент стався в ніч з середи на четвер в окрузі Накуру в районі Солай.

За словами губернатора округу, масштаби шкоди ще не встановлені.

Кенійський Червоний Хрест повідомляє, що було госпіталізовано 39 осіб. На місці події триває пошуково-рятувальна операція.

Повідомляється, що даний випадок тільки збільшує статистику смертей від повені у Кенії.