Через прорив греблі у Кенії загинули десятки людей
- Сьогодні, 10:56
-
Розсилка
За словами місцевого чиновника, масштаби шкоди ще не встановлені
У Кенії у окрузі Накуру у результаті прориву дамби загинули що найменше 21 особа. Про це повідомляє АР.
Інцидент стався в ніч з середи на четвер в окрузі Накуру в районі Солай.
За словами губернатора округу, масштаби шкоди ще не встановлені.
Кенійський Червоний Хрест повідомляє, що було госпіталізовано 39 осіб. На місці події триває пошуково-рятувальна операція.
Повідомляється, що даний випадок тільки збільшує статистику смертей від повені у Кенії.