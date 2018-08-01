Через страйк закрили Ейфелеву вежу



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Причиною для страйку став протест персоналу Ейфелевої вежі проти введення нових правил відвідування пам’ятки

Ейфелева вежа 1 серпня закрита з 16.00 через страйк.Про це повідомляється на офіційній сторінці Ейфелевої вежі у Twitter.

«Через страйк Ейфелева вежа закрита з 16:00. Відвідувачі з квитками, будь ласка, перевірте свої електронні поштові скриньки для отримання додаткової інформації. Ми щиро шкодуємо через ці незручності», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, причиною для страйку став протест персоналу Ейфелевої вежі проти введення нових правил відвідування пам’ятки, зокрема розділення відвідувачів, які придбали квитки через інтернет на попередньо визначений час, та тих, хто купує квитки безпосередньо в касах вежі.

Працівники позитивно поставилися до збільшення кількості квитків, які продають через інтернет (з 20 до 50%), але виступили проти того, щоб відвідувачів розділяли по окремих входах. На переконання персоналу, такий підхід призводить до штучного та необгрунтованого створення черг з одного боку вежі, тоді як з іншого трапляються періоди, коли ліфти піднімаються порожніми.

Як відомо, щороку Ейфелева вежа приймає більше 6 мільйонів відвідувачів.

Зведена як тимчасова споруда на честь початку Французької революції та до відкриття паризької Всесвітньої виставки 1889 року, вона стала однією з найвідвідуваніших туристичних пам'яток світу.