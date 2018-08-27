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    Через тліючий відстійник Сєвєродонецьк накрило їдким смородом

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    Через тліючий відстійник Сєвєродонецьк накрило їдким смородом
    Фото: ГУ ДСНС України у Луганській області

    За інформацією рятувальників, горіло п’ять гектарів шламонакопичувача

    У окремих районах Сєверодонецька і Лисичанська на Луганщині люди скаржаться на різкий запах і задимлення вже третій день.

    Про це у своїй заяві на ім'я прокурора області написав депутат Лисичанської міської ради Віталій Шведов, повідомивши про це у Facebook.

    «Горить технологічна ділянка «Азоту», очисні «Лісова дача». Там захаращення, звалище, як усі правильно писали, що запах, як із звалища. Повинна обслуговувати цю територію пождільниця «Азоту», а там одна машина, оскільки скоротили все у зв'язку з відсутністю фінансування. І таким чином, третю добу горить територія, область киває на місто, місто на «Азот», а воно горить, і три міста в диму труяться», - написав Шведов.

    У свою чергу керівник прес-служби ГУ ДСНС України у Луганській області Олександр Чалий повідомив, що горіння станом на 27 серпня на території немає.

    «Відстійник спалахнув в суботу, о 12 годині дня. Його відразу ж, впродовж трьох годин, загасили. Територія шламонакопичувача - 11 гектарів; горіло приблизно до 5 га. Але там глибина - 7 метрів. Там утворилося щось подібне до торфовища. Загасити це «торфовище» дуже важко - воно тліє й димить. Зараз там працює машинна насосна станція, поливає його. «Азот» подає воду, щоб залити відстійник повністю дзеркалом води. Горіння на даний момент немає. Є жевріння і неприємні відчуття через запах», - розповів Чалий, якого цитує Укрінформ.

    На погану роботу колег з інших споріднених підрозділів він не нарікав.

    Раніше повідомлялося, що 26 серпня сталося загоряння несанкціонованого сміттєзвалища поза межами міста Балаклія Харківської області.

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