Пожежа на сміттєзвалищі поблизу Балаклії: в операції задіяний гелікоптер



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На пожежі працюють 9 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС

У неділю сталося загоряння несанкціонованого сміттєзвалища поза межами міста Балаклія Харківської області. Як інформує регіональне управління ДСНС, повідомлення про подію надійшло 26 серпня о 12:05 до Служби порятунку «101».

По прибуттю перших рятувальних підрозділів ДСНС було встановлено, що вогонь розповсюдився по сміттєзвалищу на площу близько 1,5 га, захопив частину лісосмуги та загрожував розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище Балаклії.

До місця виклику відразу були направлені додаткові сили та засоби. На пожежі працюють 9 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС з м. Балаклія, а також із сусідніх районів: Борівського, Зміївського, Ізюмського та Шевченківського. Всього 9 спецавтомобілів та 40 осіб особового складу ДСНС.

Крім того, рятувальникам допомагають пожежники добровільної пожежної команди селища Андріївка, добровільної пожежної дружини приватного сільськогосподарського підприємства «Світанок» та бійці відомчої пожежної охорони Міністерства оборони на трьох одиницях техніки.

О 16:05 пожежний гелікоптер ДСНС Мі-8 розпочав гасити пожежу з повітря. Наразі здійснено 7 скидів води.

Роботи з пожежогасіння продовжуються. О 16:53 загоряння локалізовано. Постраждалих немає.