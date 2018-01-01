Через вибух у приміщенні чернівецької фіскальної служби постраждали двоє людей
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Потерпілих від вибуху госпіталізовано до лікарні
Внаслідок вибуху у приміщенні головного управління ДФС у Чернівецькій області постраждали двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.
«За попередньою інформацією, постраждало двоє осіб. Потерпілих госпіталізовано до лікарні», — сказано у повідомленні.
Зазначається, що близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про вибух на третьому поверсі обласного управління ДФС на вулиці Героїв Майдану у Чернівцях.
На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи Шевченківського відділення поліції, Головного управління Нацполіції області, працівники вибухотехнічного відділу та кінологічної служби поліції. З будівлі було евакуйовано працівників і відвідувачів установи.
На цей час проводяться першочергові розшуково-слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.
Як повідомлялося, 10 січня у Чернівцях у приміщенні ДФС пролунав вибух. Спершу повідомлялось про одного постраждалого.