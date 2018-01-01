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    Через вибух у приміщенні чернівецької фіскальної служби постраждали двоє людей

    Потерпілих від вибуху госпіталізовано до лікарні
    Внаслідок вибуху у приміщенні головного управління ДФС у Чернівецькій області постраждали двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області. «За попередньою інформацією, постраждало двоє осіб. Потерпілих госпіталізовано до лікарні», — сказано у повідомленні. Зазначається, що близько
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    Потерпілих від вибуху госпіталізовано до лікарні

    Внаслідок вибуху у приміщенні головного управління ДФС у Чернівецькій області постраждали двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

    «За попередньою інформацією, постраждало двоє осіб. Потерпілих госпіталізовано до лікарні», — сказано у повідомленні.

    Зазначається, що близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про вибух на третьому поверсі обласного управління ДФС на вулиці Героїв Майдану у Чернівцях.

    На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи Шевченківського відділення поліції, Головного управління Нацполіції області, працівники вибухотехнічного відділу та кінологічної служби поліції. З будівлі було евакуйовано працівників і відвідувачів установи.

    На цей час проводяться першочергові розшуково-слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

    Як повідомлялося, 10 січня у Чернівцях у приміщенні ДФС пролунав вибух. Спершу повідомлялось про одного постраждалого.

     

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