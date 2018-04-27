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    Черкаські фермери просять НАБУ зупинити рейдерство (відео)

    Фермери передали звернення до НАБУ, в якому докладно описали ситуацію, що склалася, і вимагають зупинити незаконний конкурс
    Сьогодні, у п'ятницю, у Черкасах біля будівлі регіонального Держгеокадастру триває пікет фермерів. На мітингу понад 200 осіб, вони вимагають від влади зупинити незаконний конкурс, називаючи його рейдерством, а також відсторонити від займаних посад керівництво Черкаського Держгеокадастру, ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут
    • 27 Квiтня, 14:09
    • Розсилка

    Фермери передали звернення до НАБУ, в якому докладно описали ситуацію, що склалася, і вимагають зупинити незаконний конкурс

    Сьогодні, у п'ятницю, у Черкасах біля будівлі регіонального Держгеокадастру триває пікет фермерів.

    На мітингу понад 200 осіб, вони вимагають від влади зупинити незаконний конкурс, називаючи його рейдерством, а також відсторонити від займаних посад керівництво Черкаського Держгеокадастру, ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та Олександра Колотиліна - в. о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

    «Ми протестуємо тут сьогодні проти безпринципного рейдерства, яке влаштували Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області та Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, організувавши незаконні земельні торги і таким чином, відібравши у чесних людей можливість займатися справою свого життя в конкурентних умовах. У чиновників, які пішли проти людей, є імена. Керівник Держгеокадастру - Колотилін Олександр Костянтинович. Він повинен піти у відставку. Керівник Черкаського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою - Добровольський Петро Миколайович. Він повинен постати перед справедливим судом і сісти у в'язницю, якщо його вина буде доведена», - зазначив один з організаторів мітингу Павло Глубоченко.

    За його словами, незаконний конкурс завдав збитків державі сумою 22 млн грн.

    «Не можна просто забути двадцять два мільйони гривень - майже стільки втратила держава через незаконні торги землею. Стаття триста шістдесят четверта, частина перша – «Зловживання владою або службовим становищем» - не залишає жодних шансів нечистим на руку чиновникам уникнути покарання», - зазначив він.

    Глубоченко також повідомив, що фермери передали звернення до НАБУ, в якому докладно описали ситуацію, що склалася, і вимагають зупинити незаконний конкурс.

    Дивіться відео тут

    Джерело: 112 Україна

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