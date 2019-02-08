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    Чеський комуніст заявив про «фашистський режим» в Україні, посольство обурене

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    <p>Ведуча телепрограми не відреагувала на &laquo;наклепницькі образи&raquo; на адресу України</p> - Чеський комуніст заявив про «фашистський режим» в Україні, посольство обурене

    Ведуча телепрограми не відреагувала на «наклепницькі образи» на адресу України

    У посольстві очікують, що заяви Ґроспіча отримають засудження з боку керівництва Палати депутатів

    Посольство України в Чехії висловило обурення у зв’язку з тим, що чеський депутат Станіслав Ґроспіч в новинах на чеському телебаченні назвав український уряд «фашистським режимом».

    Про це говориться у коментарі, оприлюдненому 8 лютого на сайті посольства.

    «Учора в телевізійних новинах Чеського телебачення депутат Станіслав Ґроспіч Палати депутатів парламенту Чеської Республіки дозволив собі назвати уряд України «фашистським режимом». На жаль, ці відкрито наклепницькі й неприйнятні в цивілізованому світі образи не отримали належної реакції з боку ведучої телепрограми», - зауважили в посольстві.

    Дипломати заявили, що зазвичай не реагують на заяви комуністів, тим більш, що комуністична ідеологія, як і нацистська, в Україні заборонена. «Але враховуючи факт, що зазначена особа займає посаду голови парламентського комітету, очікували б, що його заяви отримають засудження з боку керівництва Палати депутатів», - підкреслили у посольстві.

    «Сподіваємося також, що чеське телебачення не буде в майбутньому толерувати подібні висловлювання у своїх ефірах», - говориться у заяві посольства.

    Раніше повідомлялося, що чеська прокуратура звинувачує у тероризмі принаймні двох чеських найманців, які воювали проти України на Донбасі.

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