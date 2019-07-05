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    Чинний парламент матиме шанс ухвалити нагальні закони 11 липня – Парубій

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    Чинний парламент матиме шанс ухвалити нагальні закони 11 липня – Парубій

    Парубій сподівається на ухвалення Виборчого кодексу, безпекових законів

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що останній шанс ухвалити закони у чинного скликання парламенту буде в четвер, 11 липня.

    Про це він сказав на своїй підсумковій прес-конференції 5 липня.

    «Зараз більшість депутатів працюють на виборчих округах. Тому я запропонував провести позачергове засідання 11 липня, аби в парламенті була найбільша концентрація депутатів», - сказав Парубій.

    Голова парламенту зазначив, що сподівається на ухвалення Виборчого кодексу, безпекових законів, а також подання президента про звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення Вадима Пристайка.

    Парубій додав, що позачергове засідання Верховної Ради можливе у перерві між ранковим і вечірнім пленарним засіданням.

    Нагадаємо, народний депутат, доповідач з Виборчого кодексу Олександр Черненко повідомив, що фінальне голосування за Виборчий кодекс за відкритими списками має відбутись напередодні позачергових виборів до Верховної ради у пленарний четвер, 11 липня.

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    Джерело: Громадське

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