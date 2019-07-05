Україна на межі зриву виборів. Чий план втілюють Поплавський з Винником?

Вибори можуть бути зірвані через Аграрну партію, яку веде на вибори Михайло Поплавський, а головним агітатором є суперзірка Олег Винник (колаж).

За ініціативою непрохідних «аграріїв» стирчать вуха проросійської «Опозиційної платформи «За життя»

Парламентські вибори опинилися під загрозою зриву. Вчора Шостий апеляційний адміністративний суд фактично змусив Центральну виборчу комісію провести повторне жеребкування партій для визначення їхньої черговості у виборчому бюлетені. У ЦВК подали апеляцію до Верховного суду, проте друк бюлетенів з нумерацією партій, затвердженою після жеребкування 26 червня, розпочатий, і деякі політичні сили вже використовують свій порядковий номер як елемент агітації.

Каталізатором нинішньої колізії став Михайло Саакашвілі, який за нового президента повернувся в Україну, повернув собі громадянство і забажав іти в Раду зі своїм «Рухом нових сил». ЦВК спочатку відмовило Руху в реєстрації через проблеми з документами, проте той оперативно виграв суди, які зобов’язали комісію пустити цю силу на вибори. Але Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду виніс рішення вже після того, як пройшло жеребкування. У ЦВК почухали потилиці і вирішили не проводити повторне, а просто додати рух Саакашвілі останнім – 22-м – в список. Відповідно розпочався друк бюлетенів із затвердженою нумерацією. Але тут раптом в ситуацію вирішила втрутитися Аграрна партія, яку веде на вибори Михайло Поплавський, а головним агітатором є суперзірка Олег Винник. «Аграрії» обурилися недотриманням комісією виборчого законодавства і звернулися до суду з вимогою змусити її провести повторне жеребкування через «казус Саакашвілі». Суд занепокоєння позивачів розділив і створив для ЦВК великі проблеми.

Каталізатором нинішньої колізії став Михайло Саакашвілі, який повернув собі громадянство і пішов в Раду зі своїм «Рухом нових сил»

Справа в тому, що вже надруковано понад 6 мільйонів бюлетенів, а до розгляду апеляції їхня кількість сягне 10 мільйонів. «Друк виборчих бюлетенів – це певний технологічний цикл, і друкарські верстати не можуть виконати рішення суду за власним бажанням», - заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко. Він навів такі цифри: за годину друкується 125 тис. бюлетенів, за добу – 2,8 млн. І це тільки друк, бо ще треба пронумерувати бюлетені «високим друком» номером кожної виборчої дільниці.

Якщо проводити нове жеребкування, то процес друку бюлетенів треба переривати і виготовляти нові. Але на виробництво паперу відповідного стандарту в Україні піде два–три тижні, в той час як вибори мають відбутися вже за два. Такий папір можна купити за кордоном, але це теж займе до чотирьох днів і коштуватиме утричі дорожче вітчизняного. До того ж, потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні. Тож дата виборів 21 липня опиняється під загрозою. Це визнали у лідера перегонів партії «Слуга народу», голова якої Дмитро Разумков заявив про загрозу зриву виборів через дану технологію, бо коштів на повторний друк бюлетенів в бюджеті не передбачено (очікувана вартість їхнього друку складає майже 282 млн грн).

Додатково ситуацію заплутує те, що рішення суду блокує проведення виборів тільки по пропорційній частині і не торкається мажоритарки. Але, за твердженням експертів, провести вибори виключно по мажоритарній системі ЦВК не може. Тож нинішня Верховна Рада буде діяти до тих пір, поки не відбудуться вибори нової (чергові чи позачергові).

«Рішення суду треба виконувати, але поки воно буде прийнято, вже надрукують 10-15 млн бюлетенів і є величезна загроза, що взагалі зірветься весь виборчий процес, – констатує екс-заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка. – При винесенні рішень суд має враховувати, як його рішення буде співвідноситись з результатом, наскільки те благо, яке він захищає, співмірне з благом, яке піддане небезпеці. Якщо наслідки будуть шкідливими для суспільних інтересів, то це треба враховувати».

Про те, що суд не має виносити рішення «автоматом», навіть якщо воно бездоганне юридично, каже і Сергій Власенко, який представляв інтереси кандидата в президенти Юлії Тимошенко в ЦВК.

«Задача Верховного суду – встановити справедливість, і навіть якщо за закону треба вчинити саме так, вони мають зауважити, що це рішення неможливо виконати, воно рушить виборчий процес і принцип верховенства права не дозволяє так зробити», – вважає він.

Власенко звертає увагу на те, що 80 стаття закону про вибори чітко говорить, що жеребкування треба провести не пізніше, ніж за 24 дні до дня виборів. Але при цьому суд у своєму рішенні зазначає, що треба виконати цю норму, хоча для цього явно потрібна машина часу.

«Якби я працював в ЦВК, то запросив би у суду роз’яснення, як мені це рішення виконувати, – каже Власенко. – І про строки, і проблеми зі спецпапером та доставкою бюлетенів би додав. Плюс хтось має відповісти за друк тих мільйонів бюлетенів, які фактично визнають недійсними. Хто компенсує витрати партій на рекламу зі своїм номером у бюлетені?»

Голова ГО «Інститут виборчого права», колишній член Конституційної комісії Юрій Ключковський каже, що аргументація суду притягнута за вуха, а рішення може мати дуже сумні як фінансові, так і політичні наслідки: «Те, що це рішення спрямоване на посилення хаосу в державі, на спробу зірвати вибори і показати, що Україна нічого не здатна робити, достатньо очевидно. Якщо вибори перенесуть з 21 липня на іншу дату, це буде зривом виборів і порушенням закону. Напевно хтось хоче, щоб ЦВК юридично була відповідальна за це, а суспільно мають відповідати і суди, які приймали відповідне рішення. І це знову викличе заворушення: люди будуть думати не про російську агресію, не про Крим, Донбас, ЄС, а про те, хто винний в тому, що ми не змогли обрати Верховну Раду».

У політикумі ходять чутки, що за ініціативою непрохідних «аграріїв», які раптом перейнялися несправедливістю щодо руху Саакашвілі, стирчать вуха «Опозиційної платформи «За життя». В Опоплатформі залишились незадоволені жеребкуванням, в результаті якого їхній основний конкурент – Опозиційний блок – отримав №1 у списку, що значно підвищує його шанси на відбір голосів у сили Бойка–Медведчука. В той же час остання отримала №6, а цю цифру не дуже шанують у середовищі колишніх «регіоналів» та їхніх виборців. І те, що Опоплатформа стала однією з небагатьох сил, яка підтримала вимоги партії Поплавського, вельми показово.

Опозиційний блок – отримав №1 у списку, а сила Бойка–Медведчука - №6

Павло Вуєць, Сергій Чепинський, «Главком»