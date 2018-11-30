Чийгоз заявив, що захоплених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя



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Раніше Чийгоз повідомляв, що українські моряки залишаються у Сімферополі

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що українських моряків, захоплених Росією, вивозять із СІЗО окупованого Сімферополя.

Про це Чийгоз написав у Facebook 29 листопада близько 23:00.

Раніше він повідомляв, що українські моряки залишаються у Сімферополі.

Увечері 29 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що захоплені моряки залишаються в анексованому Криму.

«Станом на сьогодні вони в окупованому Криму», — цитує Клімкіна «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що захист моряків координуватиме російський адвокат Микола Полозов.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена в Росії Тетяни Москалькової із вимогою встановити місцезнаходження 24 українських моряків.

Нагадаємо, 29 листопада адвокат Джеміль Темишев заявив, що українських моряків перевезли до Москви і відправили у слідчий ізолятор «Лефортово». Водночас заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз повідомив, що всі українські моряки знаходяться у Сімферопольському СІЗО.