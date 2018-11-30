Чийгоз заявив, що захоплених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя
-
Розсилка
Раніше Чийгоз повідомляв, що українські моряки залишаються у Сімферополі
Про це Чийгоз написав у Facebook 29 листопада близько 23:00.
Раніше він повідомляв, що українські моряки залишаються у Сімферополі.
Увечері 29 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що захоплені моряки залишаються в анексованому Криму.
«Станом на сьогодні вони в окупованому Криму», — цитує Клімкіна «Інтерфакс-Україна».
Він додав, що захист моряків координуватиме російський адвокат Микола Полозов.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена в Росії Тетяни Москалькової із вимогою встановити місцезнаходження 24 українських моряків.
Нагадаємо, 29 листопада адвокат Джеміль Темишев заявив, що українських моряків перевезли до Москви і відправили у слідчий ізолятор «Лефортово». Водночас заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз повідомив, що всі українські моряки знаходяться у Сімферопольському СІЗО.