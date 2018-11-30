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    Чийгоз заявив, що захоплених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя

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    Чийгоз заявив, що захоплених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя

    Раніше Чийгоз повідомляв, що українські моряки залишаються у Сімферополі

    Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що українських моряків, захоплених Росією, вивозять із СІЗО окупованого Сімферополя.

    Про це Чийгоз написав у Facebook 29 листопада близько 23:00.

    Раніше він повідомляв, що українські моряки залишаються у Сімферополі.

    Увечері 29 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що захоплені моряки залишаються в анексованому Криму.

    «Станом на сьогодні вони в окупованому Криму», — цитує Клімкіна «Інтерфакс-Україна».

    Він додав, що захист моряків координуватиме російський адвокат Микола Полозов.

    Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена в Росії Тетяни Москалькової із вимогою встановити місцезнаходження 24 українських моряків.

    Нагадаємо, 29 листопада адвокат Джеміль Темишев заявив, що українських моряків перевезли до Москви і відправили у слідчий ізолятор «Лефортово». Водночас заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз повідомив, що всі українські моряки знаходяться у Сімферопольському СІЗО.

    СІЗО адвокат Ахтем Чийгоз
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