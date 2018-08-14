Чоловік Лайми Вайкуле поскаржився на дивні дзвінки після відмови співачки їхати до окупованого Криму



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Лайма Вайкуле заявила про відмову їхати в окупований Крим

У мережі продовжують обговорювати відмову відомої латвійської співачки Лайми Вайкуле виступати на території окупованого Криму

Цивільний чоловік і продюсер латвійської співачки Лайми Вайкуле Андрій Латковський поскаржився на дзвінки зі спробами принизити співачку після її відмови їхати в окупований Крим.

«Мерзотники телефонують. Був гожий сивий чоловік, головний редактор. Що за час такий? Головний редактор починає свою розмову з того, що «ця бабуся радянської естради». По-перше, бабуся – це не образа. Але він хотів образити і принизити, як-то хотів роздратувати. Така людина може бути головним редактором? Просто мерзосвітний негідник. Як так можна робити?» - поскаржився Андрій Латковський.

Також Латковський ще раз запевнив, що ситуація навколо слів співачки штучно роздута.

«Почнемо з того, що їй ніхто не пропонував туди (Крим) їхати. Це просто ситуація, яка роздута або вигадана. На прес-конференції (в Одесі) запитали: «А ви в Крим поїдете виступати?» Вона каже: "Ні, нам заборонено». Тоді її запитують через якийсь час: «А за великі гроші поїхали б?» Вона каже: «Ні, нам заборонено». Ось все, що вона сказала. Кожен інтерпретує, як мовиться, в міру своєї зіпсованості. Вона нічого поганого не сказала. Зі своїм глядачем, слухачем вона поступає чесно. Якщо жителям Євросоюзу гаряче не рекомендують їхати, чому вона повинна їхати? Що ж у цьому поганого? При цьому чоловік Лайми Вайкуле заявив, що у них немає претензій до кого-небудь з російських колег, які засудили артистку за відмову їхати в окупований Крим.

Напередодні, 11 серпня, на прес-конференції в Одесі артистка заявила журналістам, що не буде виступати в окупованому Криму.

