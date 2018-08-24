Чоловік спробував перебігти проспект Перемоги - і потрапив під колеса двох автомобілів



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Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford рухаючись по проспекту Перемоги збив чоловіка

Сьогодні уночі на проспекті Перемоги чоловік потрапив під колеса двох автомобілів, намагаючись перебігти дорогу у недозволеному місці, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, до них надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги, близько 1:00 сталося смертельне ДТП.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford рухаючись по проспекту Перемоги збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу у недозволеному місці. Після цього, пішохода збив автомобіль Skoda. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП», — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що у водіїв автомобілів слідів алкоголю у крові виявлено не було.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події, відкрито кримінальне провадження.