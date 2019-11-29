Чорна п'ятниця у Франції: активісти блокують Amazon



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Активісти заблокували доступ до логістичного центру американської компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж

Активісти вважають чорну п'ятницю символом надмірного споживання тому, що, на їхню думку, через великі знижки в цей день люди купують речі, навіть якщо не потребують їх

У Франції в Чорну п'ятницю біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання, пише Le Monde.

Активісти ще напередодні заблокували доступ до логістичного центру американської компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж. Вони склали тюки з соломою і старі холодильники, пральні машини та плити, щоб не пустити десятки вантажівок на величезний майданчик площею 150 000 квадратних метрів, недавно відкриту в цьому місті.

Сьогодні вони продовжують акції протесту і намагаються не пускати співробітників центру на робочі місця. Активісти вважають чорну п'ятницю символом надмірного споживання тому, що, на їхню думку, через великі знижки в цей день люди купують речі, навіть якщо не потребують їх. Вони також розвісили плакати із закликом до Amazon зупинити експансію і перевиробництво. На місце протесту була викликана поліція, яка силою відтягувати протестуючих від в'їзду в логістичний центр.

Активісти заявляють, що подібні акції заплановані сьогодні в 17 французьких містах.

Як відомо, остання п'ятниця листопада в усьому світі - день неймовірних акцій та знижок на всі товари. Розпродаж зазвичай триває 24 години. Сама ідея зародилася в США. В американському бухобліку прибуток позначають чорним кольором, а збиток - червоним. Чорна п'ятниця – «прибуткова п'ятниця», тому й отримала таку назву. Адже лише в дні розпродажу магазини заробляють більше грошей, ніж їм доводиться витрачати.

Раніше більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масового шопінгу у Чорну п'ятницю.